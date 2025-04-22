Счетная палата нашла системные проблемы у "Почты России"

"Почта России" работает неэффективно, ее деятельность не помогает повышать доступность почтовых услуг.

Как заявили аудиторы из Счетной палаты по итогам проверки компании оказалось, что убыточность связана с "целым комплексом системных проблем". О нарушениях СП проинформировала ФНС России и Генпрокуратуру. В 2022-2023 годах убытки "Почты России" составили 31 млрд и 8,8 млрд руб, на 2024-2025 годы прогнозируются убытки на 28,1 и 44 млрд руб. СП отмечает, что основная цель компании согласно уставу акционерного общества — извлечение прибыли — входит в противоречие с социальными и общегосударственными целями, которые ставились при акционировании "Почты". В результате компании приходится активно занимать — банки кредитуют "Почту" с учетом того, что государство — ее единственный акционер.

У компании отсутствует действующая бизнес-стратегия. Нет целей ни по прибыли, ни по долям рынка. Нет и рабочего механизма формирования бизнес-планов. Счетная палата также указывает нестабильную систему управления. За последние пять лет организационная структура компании пересматривалась 25 раз, за это время сменилось три гендиректора, численность замов гендиректора доходила до 19, а в 2020-2024 годах должность занимали в сумме 53 человека.

При этом в "Почте России" нет "постоянного" главного бухгалтера, который должен вести учет, и обязан отвечать за достоверность финансовой отчетности. Также СП установила, что средний износ объектов недвижимости "Почты России" составляет 70%, и в 82% отделениях ремонт проводился более 10 лет назад, сообщает Forbes.

Напомним, Минцифры готовит дополнительные меры, чтобы финансово поддержать "Почту России". Пока финансово оздоровить почтового оператора не удается. Минцифры предлагает сделать из "Почты России" сеть ПВЗ для маркетплейсов