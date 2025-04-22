В Белгородской области из-за ударов ВСУ погибли 23 ребенка

В Белгородской области за последние 3,5 года в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины погибли 23 ребенка.

Как заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, это стало результатом обстрелов, ударов беспилотников и сброшенных мин. Кроме того, 167 детей были травмированы. Одно из последних происшествий произошло на днях в поселке Таврово. В этом населенном пункте 12-летний мальчик получил серьезные ранения из-за взрыва мины.

Для помощи пострадавшим детям в регионе создан специальный Фонд оказания помощи раненым детям. Средства будут направлены на лечение и реабилитацию, включая поездки в санатории, приобретение необходимых лекарств и медицинских изделий.