Зеленский заявил о возможности заключения долгосрочного перемирия с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Telegram, что достижение длительного перемирия с Москвой возможно при условии прекращения ударов по территории Украины.

По его словам, Киев готов к диалогу о путях обеспечения устойчивой "тишины". Президент отметил, что на Пасху на некоторых участках фронта наблюдалась относительная тишина, а воздушные тревоги не звучали.

Зеленский отметил, что Украина не отвергает возможность переговоров и по-прежнему предлагает не наносить удары как минимум по гражданской инфраструктуре. Подчеркивается, что прекращение применения ракет и беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам стало бы простым и надежным шагом к устойчивому миру.

Зеленский считает, что прекращение огня должно стать первым этапом на пути к долгосрочному урегулированию.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ, несмотря на объявление Пасхального перемирия, продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам.