Загранпаспорт Жириновского продадут на аукционе

Заграничный паспорт советского образца, который принадлежал экс-главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, будет продан на аукционе в Санкт-Петербурге.

Лот размещен на сайте Северного аукционного дома. Торги состоятся на 27 апреля. Стартовая цена 100 тыс. руб. Документ содержит визы, отметки российской пограничной службы, автограф самого политика. Паспорт выдан 19 октября 1992 года сроком на пять лет. Общее состояние оценивается как хорошее, сообщают "Ведомости".

Ранее правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского. Начиная с 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени Жириновского.