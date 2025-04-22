Путин ужесточил наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям

Глава государства Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовные наказания за дискредитацию армии России и призывы к санкциям, а также за помощь в исполнении решений международных организаций, в которых Москва не участвует.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Максимальным наказанием за эти преступления, если они были совершены из корыстных побуждений или по найму - лишение свободы: за дискредитацию армии и содействие международным организациям грозит до семи лет, за призывы к санкциям — до пяти лет колонии со штрафом до 500 тыс. руб. Во всех случаях также предусмотрена конфискация имущества.

Кроме того, за призывы к санкциям россиян могут оштрафовать на 1-3 млн руб., им также грозят принудительные работы на срок до 5 лет. Содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ, либо иностранных госорганов предусматривает аналогичный штраф либо лишение свободы минимум на два года.

Ранее уголовная ответственность за фейки об армии грозила только в случае повторной дискредитации ВС.