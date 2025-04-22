Основатель Академии ритейла: В ближайшие годы роботы не заменят кассиров и уборщиков

Проблему кадрового голода в российском ритейле пытаются решать с помощью роботизации производственных процессов. В отрасли не хватает 1 млн сотрудников, поэтому в магазинах кассиров всё чаще заменяют кассы самообслуживания, а на складах "трудятся" роботы-сортировщики или роботы-уборщики.

И хотя роботизация помогает "залатать дыры", она всё равно идёт медленно, считает основатель Академии ритейла Алексей Филатов. О трёх основных причинах дефицита кадров и о том, почему в ближайшие годы роботы все равно не вытеснят живых людей, Алексей Филатов высказался в интервью Накануне.RU на полях Чемпионата розничных профессий, который прошёл в Москве, в павильоне "Россия – моя история" Выставки достижений народного хозяйства.

- На открытии Чемпионата прозвучала информация о кадровом голоде в ритейле – не хватает 1 млн (15%) сотрудников. Что стало его причиной?

- Думаю, это не будет открытием для всех секторов экономики – людей рабочих профессий катастрофически не хватает. Во-первых, есть длинные волны рождаемости. Мы сейчас находимся на спаде, который продлится минимум 5-10 лет. Начало этой волны – Великая Отечественная война. То есть нам просто не хватает людей в экономике.

Во-вторых, ритейл переживает процесс трансформации. Только в X5 по России работает 400 тыс. человек. Это одна модель. Параллельно с ней рынок захватывают маркетплейсы. По численности сотрудников эти компании догоняют крупнейшие федеральные сети. То есть розничный рынок переживает удвоение спроса на людей рабочих профессий. Это и про магазины, и про склады, и про систему доставки.

Кроме того, есть фактор стоимости труда. Механика такова. Оборонный комплекс готов платить конкурентные зарплаты. Это, кстати, касается многих производственных компаний. Они готовы платить больше. Есть переток из сферы розничной торговли, производства.

То есть причин дефицита кадров три: просто не хватает людей, резкий спрос на специалистов из-за изменения структуры и конкуренция со стороны производственных компаний. Говорили про 1 млн, в перспективе мы боимся большего дефицита.

- Например, что в Москве курьеру платят больше, чем учёному?

- Да, именно так.

- Разве учёный или человек другого интеллектуального труда не должен цениться выше курьера?

- Так и есть. Если мы говорим про экономику в целом, это огромная машина. Мы ждём, что в интеллектуальном секторе будет рост зарплат. Эта работа более квалифицированная.

- Какова роль в дефиците кадров роботизации, когда человеческую работу отдают технике?

- У бизнеса нет альтернативы. Ритейл оценивает каждый проект с точки зрения возврата инвестиций. Сколько стоят роботы, внедрение, линии на складах. Раньше получалось, что автоматизированная линия окупится, условно, за 25 лет. Говорили, что нет, надо что-то более эффективное, то есть человеческий труд. Это было справедливо.

Теперь выхода нет в том смысле, что, даже если автоматизация не будет настолько эффективной с точки зрения возврата инвестиций, физически не будет людей: если у вас нет человека, который будет работать на кассе или складе, ваш бизнес не будет функционировать. То есть автоматизация – неизбежные расходы на функционирование бизнеса. В отдельных случаях можно использовать на 50% меньше сотрудников.

- Как взаимосвязаны роботизация, кадровая политика и безработица? Если кассира заменили кассой самообслуживания, сотрудник лишается работы и пополняет ряды безработных.

- В ближайшие годы работа для кассиров или уборщиков будет. Скорость внедрения тех же касс самообслуживания не так высока, как хотелось бы. Мы никого не выгоняем на улицу.