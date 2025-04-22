Основатель Академии ритейла: В ближайшие годы роботы не заменят кассиров и уборщиков

22 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Основатель Академии ритейла: В ближайшие годы роботы не заменят кассиров и уборщиков

Проблему кадрового голода в российском ритейле пытаются решать с помощью роботизации производственных процессов. В отрасли не хватает 1 млн сотрудников, поэтому в магазинах кассиров всё чаще заменяют кассы самообслуживания, а на складах "трудятся" роботы-сортировщики или роботы-уборщики.
Читайте также:

И хотя роботизация помогает "залатать дыры", она всё равно идёт медленно, считает основатель Академии ритейла Алексей Филатов. О трёх основных причинах дефицита кадров и о том, почему в ближайшие годы роботы все равно не вытеснят живых людей, Алексей Филатов высказался в интервью Накануне.RU на полях Чемпионата розничных профессий, который прошёл в Москве, в павильоне "Россия – моя история" Выставки достижений народного хозяйства.

- На открытии Чемпионата прозвучала информация о кадровом голоде в ритейле – не хватает 1 млн (15%) сотрудников. Что стало его причиной?

- Думаю, это не будет открытием для всех секторов экономики – людей рабочих профессий катастрофически не хватает. Во-первых, есть длинные волны рождаемости. Мы сейчас находимся на спаде, который продлится минимум 5-10 лет. Начало этой волны – Великая Отечественная война. То есть нам просто не хватает людей в экономике.

Во-вторых, ритейл переживает процесс трансформации. Только в X5 по России работает 400 тыс. человек. Это одна модель. Параллельно с ней рынок захватывают маркетплейсы. По численности сотрудников эти компании догоняют крупнейшие федеральные сети. То есть розничный рынок переживает удвоение спроса на людей рабочих профессий. Это и про магазины, и про склады, и про систему доставки.

Кроме того, есть фактор стоимости труда. Механика такова. Оборонный комплекс готов платить конкурентные зарплаты. Это, кстати, касается многих производственных компаний. Они готовы платить больше. Есть переток из сферы розничной торговли, производства.

То есть причин дефицита кадров три: просто не хватает людей, резкий спрос на специалистов из-за изменения структуры и конкуренция со стороны производственных компаний. Говорили про 1 млн, в перспективе мы боимся большего дефицита.

Пятёрочка, открытие магазина(2018)|Фото: Накануне.RU

- Например, что в Москве курьеру платят больше, чем учёному?

- Да, именно так.

- Разве учёный или человек другого интеллектуального труда не должен цениться выше курьера?

- Так и есть. Если мы говорим про экономику в целом, это огромная машина. Мы ждём, что в интеллектуальном секторе будет рост зарплат. Эта работа более квалифицированная.

Курьер из "Яндекс.Еда" на одной из улиц Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

- Какова роль в дефиците кадров роботизации, когда человеческую работу отдают технике?

- У бизнеса нет альтернативы. Ритейл оценивает каждый проект с точки зрения возврата инвестиций. Сколько стоят роботы, внедрение, линии на складах. Раньше получалось, что автоматизированная линия окупится, условно, за 25 лет. Говорили, что нет, надо что-то более эффективное, то есть человеческий труд. Это было справедливо.

Теперь выхода нет в том смысле, что, даже если автоматизация не будет настолько эффективной с точки зрения возврата инвестиций, физически не будет людей: если у вас нет человека, который будет работать на кассе или складе, ваш бизнес не будет функционировать. То есть автоматизация – неизбежные расходы на функционирование бизнеса. В отдельных случаях можно использовать на 50% меньше сотрудников.

- Как взаимосвязаны роботизация, кадровая политика и безработица? Если кассира заменили кассой самообслуживания, сотрудник лишается работы и пополняет ряды безработных.

- В ближайшие годы работа для кассиров или уборщиков будет. Скорость внедрения тех же касс самообслуживания не так высока, как хотелось бы. Мы никого не выгоняем на улицу.

Теги:


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети