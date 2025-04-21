Путин встретился с участниками форума "Малая родина - сила России"

Президент Владимир Путин встретился с главами муниципальных образований - участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России". Встреча состоялась в Москве.

"Много тем для обсуждения, я знаю. У вас наверняка есть какие-то вопросы. Дело даже не в вопросах, а я надеюсь на ваши предложения, на ваши идеи, которые можно было бы эффективно, быстро – чем меньше проволочек будет, тем лучше – реализовать. И я сделаю всё, для того чтобы вам помочь", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Вопросы для обсуждения были из разных тем, в том числе полномочий и денег на эти полномочия.

"Мы с вами обсуждаем это практически в ежегодном режиме, а вам с этим приходится жить и работать каждый день", - сказал президент.