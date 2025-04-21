Российские военные ведут бои в районе курского села Горналь

В районе села Горналь в Курской области ведут бои бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Об этом сообщил РИА Новости начальник разведки полка с позывным Лавина.

По его данным, одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос. Предполагается, что это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом селе.

Ранее российская армия штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, где засели ВСУ. Украинские военные пытались вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь, опасаясь окружения.