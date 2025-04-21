Юбилей Благотворительного фонда РМК отметили большим праздником Пасхи

Благотворительный фонд РМК отметил 20-летний юбилей большим праздником Пасхи для своих подопечных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, это пациенты онкоцентра, дети с нарушением слуха, подопечные детского хосписа и дети с другими заболеваниями. На празднование пригласили около 150 ребят. Для гостей традиционно приготовили сладкие угощения, а также провели кулинарный и творческий мастер-классы.

Дети своими руками могут сделать брелок из сухоцветов и эпоксидной смолы, создать книжную закладку из фетра, смастерить ключницу или целую пасхальную композицию из веток, бисера и разноцветных перьев. Уже многолетней традицией на празднике Пасхи стало благодарить медиков за их работу, самоотдачу и спасение детей.

"Благотворительный фонд РМК помог в лечении моего сына. В год у него обнаружили ретинобластому, это опухоль глаза, фонд помог оплатить дорогостоящее лечение. И сегодня в честь 20-летия фонда я принесла цветы для руководителей, чтобы поблагодарить их за доброту, за их труд и помощь детям", - рассказала жительница Екатеринбурга Эльвира Ахмадеева.

За 20 лет работы Благотворительного фонда РМК помощь в лечении получили более 6 тысяч детей. С самого начала основным направлением работы фонда была помощь онкобольным детям. Своевременное лечение и медицинские препараты получили более 3,5 тысяч маленьких пациентов Челябинского и Свердловского онкоцентров.

Сегодня Благотворительный фонд также помогает детям с ДЦП, расстройством аутистического спектра, а также болезнями, связанными с постепенной атрофией мышц. Немалая помощь оказывается детям с проблемами слуха в приобретении слуховых аппаратов. Постоянную поддержку фонд оказывает Детскому хоспису: построили детскую площадку, помогают детям в приобретении необходимого для жизни медицинского оборудования, проводят мастер-классы для мам и детей.

Во время пандемии фонд оказывал продуктовую помощь нуждающимся, с 2020 года ее получили более 400 тысяч человек. В то же время Благотворительный фонд РМК начал помогать и медицинским учреждениям Свердловской и Челябинской областей. За время пандемии COVID-19 фонд закупил тысячи медицинских масок, перчаток, защитных костюмов и очков для сотрудников медучреждений.

"Нам очень важно сказать спасибо нашим дорогим врачам. Они вовлечены в жизнь маленьких пациентов и их семей практически 24/7, сражаются за их здоровье. Поэтому на праздник Пасхи мы зовем их вместе с их детьми, чтобы они могли отдохнуть и провести время с семьей. Помимо мастер-классов традицией нашего праздника является и показ доброго спектакля. В этом году это поучительная история о мудром царе и трех его сыновьях", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.