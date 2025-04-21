Число клиентов экосистемы Т-банка выросло до 50 миллионов

Общее число клиентов экосистемы "Т-банка" превысило в марте 50 млн, об этом говорится в отчетности компании. Точнее, речь идет о компаниях, входящих в "Т-технологии": "Т-банк", Росбанк, виртуальный мобильный оператор, "Т-страхование", управляющая компания "Т-капитал", брокер "Т-инвестиции".

Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов у "Т-технологий" вырос в первом квартале 2025 года на 15% к аналогичному периоду прошлого года и превысил 5 трлн руб.

В компании отметили, что 50 млн клиентов – это рост в 19% год к году. Количество же активных пользователей увеличилось за тот же период на 15% и достигло 33,3 млн.

Чистая прибыль "Т-технологии" за 2024 год составила 122 млрд руб. по МСФО. Это на 51% больше, чем в 2023 году.