Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и Ирана. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Договор предусматривает, в том числе, укрепление отношений в области обороны. В частности, в нем говорится, что в случае нападения на одну из сторон другая "не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору" и будет содействовать урегулированию.

Соглашение между двумя странами было подписано в январе, когда иранский президент Масуд Пезешкиан приезжал в Россию на встречу с Путиным.