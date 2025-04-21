Одним из претендентов на Папский престол называют кардинала-миротворца

В Ватикане уже начались приготовления к избранию нового Папы Римского. Традиционно конклав собирается через две-три недели после смерти/отставки действующего понтифика.

Ожидается, что в выборах нового главы католической церкви примут участие около 120 кардиналов. Уже звучат прогнозы о том, кто станет фаворитом выборов (чтобы стать Папой, кандидату нужно собрать минимум две трети голосов). Сейчас в католической церкви можно выделить три условных центра влияния: реформаторы (к которым можно было бы отнести и скончавшегося Франциска), консерваторы и умеренная середина.

Одним из представителей умеренных является папский специальный посланник по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи. В последнее время Ватикан активно участвовал в переговорном процессе, при его посредничестве проходили обмены пленными и решались вопросы воссоединения семей и детей по обе стороны фронта. Дзуппи несколько раз посещал Москву и Киев.