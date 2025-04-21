Подростки, пропавшие в лесу в Очерском муниципальном округе Пермского края, найдены живыми

Подростки, пропавшие в лесу в Очерском муниципальном округе Пермского края, найдены живыми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Их жизни ничего не угрожает. Детей нашли во время поисковых мероприятий с участием следователей территориального следственного отдела и следователей-криминалистов регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками МВД, МЧС, а также неравнодушными волонтерами.

Установлено, что днем 20 апреля двое 15-летних подростков, находясь в селе Кулики Очерского муниципального округа Пермского края, уехали кататься на спортивном питбайке в лес. Однако питбайк сломался, когда дети уехали далеко от автодороги. Подростки попытались выбраться из леса пешком, но заблудились и сутки проплутали по лесу.

Последний раз школьник выходил на связь в два часа ночи и сообщил матери, что вместе с другом потерялись и замерзли. После - мобильные телефоны детей разрядились. В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.