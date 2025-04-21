В Екатеринбурге осужден россиянин, помогавший деньгами ВСУ

В Екатеринбурге суд вынес приговор гражданину России Евгению Вараксину. За государственную измену ему назначен солидный тюремный срок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в апреле 2022 года Вараксин, проживая на территории Польши, оказал финансовую помощь вооруженным силам Украины. Как показало расследование, он перевел деньги международной организации, которые направлялись на приобретение ВСУ экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины.

Преступные действия, направленые против безопасности России, были выявлены управлением ФСБ по Свердловской области. Суд приговорил Евгения Вараксина к 12 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей.

"Данный приговор является четким сигналом о том, что любые действия, направленные на подрыв безопасности РФ, будут жестко пресекаться и не останутся безнаказанными", - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Свердловский областной суд прекратил дело 47-летнего жителя Екатеринбурга Василия Раскова, обвиняемого в передаче военно-технических сведений СБУ. Мужчина внезапно скончался после начала процесса над ним.