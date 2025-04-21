Почти 40% компаний с иностранным капиталом в Казахстане – с российским участием

Почти 40% компаний с иностранным капиталом в Казахстане – с российским участием, это более 23 тыс. предприятий, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов во время визита в Москву. По его словам, в 2024 году приток российских инвестиций в экономику Казахстана вырос на треть (+32%).

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что около 70% взаимного товарооборота сейчас обеспечиваются за счет прямой кооперации регионов двух стран.

"Успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, включая мирный атом, а также в промышленности, высоких технологиях и цифровой экономике. Идет системная работа над развитием инфраструктуры и логистики, прежде всего по международному транспортному коридору "Север – Юг", - добавил глава правительства.