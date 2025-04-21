Airbus признал самолет на водородном двигателей бесперспективным проектом

Airbus приостанавливает проект по разработке перспективного водородного реактивного авиадвигателя. Компания инвестировала в проект более $1,7 млрд, пытаясь развивать экологичное направление, но в итоге авиастроитель решил масштабно переосмыслить свои экологические планы, пишет Wall Street Journal.

Проект начался пять лет назад, тогда стояла цель в течение 15 лет выпустить на рынок самолет с нулевым уровнем выбросов, работающий на водороде. В случае успеха это стало бы революцией на авиарынке.

Но технология была признана неэффективной на данном этапе: водород – слишком сложное топливо, к тому же под него пришлось бы модифицировать не только самолеты, но и аэропорты с заправочными комплексами. Да и собственно к экологичности водородных двигателей для самолетов есть вопросы.

В итоге компания уже сократила бюджет проекта на четверть, перераспределила персонал, отложив планы на целое десятилетие.