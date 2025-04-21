21 Апреля 2025
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Образование Оренбургская область
Фото: orenburg-gov.ru

В Оренбурге подвели итоги Международной олимпиады воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны

В Оренбургском президентском кадетском училище накануне завершилась VI Международная олимпиада воспитанников довузовских образовательных организаций государств – участников СНГ по географии и смежным наукам.

В ней участвовали 32 команды федеральных государственных общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации: суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских училищ, а также команды Белоруссии. Всего около 120 человек, увлеченных географией и научными исследованиями. 

В церемонии закрытия приняли участие заместитель начальника ГУ кадров Минобороны РФ – начальник управления (военного образования) генерал-майор Игорь Муравлянников, временно исполняющий обязанности Губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, начальник Оренбургского президентского кадетского училища доктор исторических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ Татьяна Машковская.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Конкурсанты выполняли теоретические и практические задания, требующие глубоких знаний в области физической и социально-экономической географии, картографии, геоинформатики и других смежных дисциплин. Кроме интеллектуальных состязаний для участников была подготовлена культурная программа.

"Надеюсь, пребывание на оренбургской земле стало интересным и полезным для всех участников олимпиады: и для воспитанников, и для наставников. Высокий уровень и накал сегодняшней интеллектуальной борьбы даёт уверенность в новых победах и достижениях. Уверен, что здесь вы нашли новых друзей. Дружба, появившаяся в ходе решения задач, преодоления трудностей, рождает крепкие команды, которые добиваются высоких результатов. Ребята, мы гордимся вами, вашими успехами и волей, вашим стремлением учиться и быть полезным Родине, двигаться вперёд и достигать новых целей", – сказал Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Победителем итогового командного первенства и обладателем диплома I степени и главного приза – Кубка победителя Международной олимпиады среди обучающихся довузовских образовательных организаций государств – участников Содружества Независимых Государств по географии стала команда Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ».

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Оренбургское президентское кадетское училище отмечено дипломом II степени в командном первенстве теоретического и практического туров среди 8-х классов, дипломом II степени – в общекомандном первенстве по итогам выступления в теоретическом и практическом турах среди 8-х и 10-х классов. Учащийся Оренбургского президентского кадетского училища Андрей Перунов получил диплом III степени по итогам личного первенства теоретического тура среди 8-х классов.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Осенью в Оренбургском президентском кадетском училище пройдет Международный турнир операторов БПЛА.

Теги: евгений солнцев, международная олимпиада воспитанников довузовских образовательных организаций минобороны, командное первенство


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