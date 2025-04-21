Дуров: Telegram за 12 лет ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что "за свою 12-летнюю историю мессенджер ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений".

Дурова возмутили попытки французских властей запретить шифрование личных сообщений.

Он отмечает, что "технически невозможно гарантировать", что доступ к дешифрованию будет иметь, например, только полиция, а не "другие лица – от иностранных агентов до хакеров".

Дуров также полагает, что преступники, в частности, наркоторговцы не перестанут общаться, если лишить их Telegram – они могли бы общаться "через десятки более мелких приложений — и их стало бы еще сложнее отследить из-за VPN".

"Вот почему, как я уже говорил, Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не торгуем конфиденциальностью ради доли рынка", - написал Дуров в своем канале.

Он добавил: "За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений. В соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного постановления Telegram раскроет только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении уголовных преступлений, а не сообщения".