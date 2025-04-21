Стали известны итоги конкурса Вологодской области на лучший эскизный проект памятника Ивану Грозному

В Вологодской области подвели итоги конкурса на лучший эскизный проект памятника царю Ивану Грозному

Конкурс эскизных проектов инициировал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Организатором стала Вологодская областная картинная галерея.

«Завершили конкурс эскизов памятника Ивану Грозному, чье имя навсегда вписано в историю нашей областной столицы. Именно Вологду царь Иван IV видел будущей столицей Русского государства, реализуя здесь свои амбициозные планы, в том числе возведение каменной крепости и основание соборного храма. В конкурсе приняли участие 15 эскизных проектов, экспертный совет определил трех победителей. Из этих проектов, при необходимости – с дальнейшей доработкой, и будем выбирать лучший», – сказал Георгий Филимонов.

Работы оценивал экспертный совет, в который вошли заслуженные и народные художники России, архитекторы, представители духовенства, областной и городской власти, музейного сообщества. Критериями оценки стали художественная выразительность образа, соответствие будущего памятника архитектурно-градостроительному облику окружающей территории и вписанность его в городскую среду, проработанность и завершенность проекта, экономическая целесообразность.

Всего на конкурс было представлено 15 работ: поступило семь заявок от творческих коллективов и восемь индивидуальных проектов. Свои эскизы предложили скульпторы из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Согласно Положению о конкурсе, победителями, набравшими наибольшее количество баллов, признаны три работы. Все они представлены авторами из Москвы:

• эскиз памятника Ивану Грозному творческого коллектива в составе Михаила Красильникова, Олеси Овдиенко и Екатерины Красильниковой;

• эскиз памятника Ивану Грозному творческого коллектива в составе Салавата Щербакова и Екатерины Ложеницыной;

• эскиз памятника Ивану Грозному Андрея Коробцова.

«Благодарю всех авторов за участие и поздравляю победителей. Напоминаю, что памятник великому русскому государю планируем установить уже в этом году в процессе реконструкции Кремлевской площади – пространство ремонтируем при поддержке компании «ФосАгро», с которой достигли договоренности во время «Дней Вологодской области в Китае». Появление здесь памятника считаем правильным, закономерным и абсолютно взвешенным решением», – отметил Георгий Филимонов.

Напомним, ранее стало известно, что в Вологде будет установлен памятник Иосифу Сталину. Он появится на территории дома-музея, в котором Сталин жил в ссылке в декабре 1911 – феврале 1912 г. По мнению губернатора, при всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, следует признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история - это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа.