Бой Шлеменко и "Белаза" пройдет на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге

Поединок известного российского бойца Александра "Шторма" Шлеменко и белоруса Владислава "Белаза" Ковалева возглавит стадионный турнир RCC 22 в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе лиги смешанных единоборств RCC.

Лига впервые в своей истории проведет турнир на 12 тысяч зрителей. Он пройдет 31 мая в Екатеринбурге на ультрасовременной "УГМК-Арене". Билеты поступят в продажу 25 апреля и будут доступны на сайтах "УГМК-Арены" и Кассир.ру.

Хедлайнерами шоу станут Александр Шлеменко и Влад "Белаз". Белорусский боец дебютировал в RCC на голых кулаках, нокаутировав Кристиано Фролича. После этого он дважды победил звезду лиги Валерия Мясникова.

В марте Владислав Ковалев обратился к RCC и вызвал Шлеменко на бой. В начале апреля стало известно, что их поединок находится в разработке.