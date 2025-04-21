Первый патриотический форум проходит в Астраханской области

В преддверии 80-летия Великой Победы, по инициативе губернатора Игоря Бабушкина сегодня в Астраханской области состоялось торжественное открытие патриотического форума.

Мероприятие объединило представителей образования, культуры, общественных организаций и молодёжных объединений. Центральным событием первого дня стала стратегическая сессия «Патриотизм как стратегия: формируем будущее вместе», объединившая более 150 участников. С вступительным словом выступил заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области — начальник управления по внутренней политике Кирилл Каюков.

«Впереди нас ждёт насыщенная работа. Пусть сегодняшняя сессия станет основой для будущих решений. Уверен, что эта площадка поможет сформулировать идеи, которые лягут в фундамент стратегии развития патриотизма в регионе», — отметил Кирилл Каюков.

Форум продлится до 25 апреля. В рамках его программы планируется ряд патриотических мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах Астраханской области.