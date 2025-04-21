Делегация РПЦ поучаствует в похоронах Папы Римского

Делегация Русской православной церкви, вероятно, поучаствует в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

В отделе внешних церковных связей РПЦ сообщили РИА Новости, что в состав делегации войдут высокие представители церкви. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска. Телеграмма направлена камерленго (местоблюстителю престола) Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.

В ней говорится, что Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.

"Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Понтифик умер сегодня, 21 апреля, в возрасте 88 лет. От смерти Франциска до появления нового Папы Римского продлится sede vacante – период "незанятого трона".