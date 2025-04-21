21 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Свердловские школьники стали депутатами и подумали над новыми законами

В Екатеринбурге дети сотрудников компании "Атомстройкомплекс" побывали на экскурсии в Законодательном собрании Свердловской области. Здание ЗакСО компания спроектировала и в рекордные сроки построила в 2009 году, в преддверии саммитов ШОС и БРИК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, ребята познакомились с богатой историей Среднего Урала, рассмотрели экспозиции музея Законодательного собрания. Сидя в удобных депутатских креслах малого зала заседаний, старшеклассники представили себя депутатами и порассуждали над формулировками новых законов.

Экскурсия в ЗакСO для школьников(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы уделяем большое внимание профориентационной работе школьников, знакомим ребят с многообразием не только строительных и производственных, но и других профессий. Дети наших сотрудников посещают с экскурсиями уникальные здания, построенные и реконструированные компанией, где помимо изучения архитектурных особенностей вникают в нюансы рабочих процессов, которые происходят в этих зданиях – театрах, музеях, административных учреждениях. Выражаем благодарность коллективу Законодательного собрания Свердловской области и лично председателю Людмиле Бабушкиной за помощь в организации и проведении экскурсии для наших ребят!", - рассказала директор департамента управления персоналом ГК "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Экскурсия в ЗакСO для школьников(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Кейс "Атомстройкомплекса" по профориентации школьников представлен в сборнике лучших практик по управлению персоналом, изданном в 2025 году Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей совместно с УрГЭУ. Сборник призван помочь предприятиям региона обменяться опытом по привлечению и удержанию персонала в условиях кадрового дефицита.

"Атом" представил в сборнике свой опыт участия в федеральном проекте "Профессионалитет" в качестве опорного работодателя кластера "Строительство", а также опыт взаимодействия с профильными колледжами и вузами, студенты которых ежегодно проходят на предприятиях "Атома" оплачиваемую производственную практику. Они имеют возможность официально трудоустроиться в компанию и совмещать работу по гибкому графику с учебой.

Теги: школьники, экскурсия, депутаты, ЗакСО, Атомстройкомплекс


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