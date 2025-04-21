СМИ: Турецкие банки могут возобновить открытие счетов в рублях

Турецкие источники заявили, что укрепление рубля может создать предпосылки для банков Турции к возобновлению открытия счетов в российской валюте.

На рынках сейчас наблюдается спрос на российскую валюту, что может сделать ее более привлекательной для турецких банков, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции.

"Но санкции Запада препятствуют банковским переводам и операциям с российской валютой", - добавил он.

С начала прошлого года турецкие банки перестали обрабатывать платежи из России, некоторым российским компаниям закрыли счета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением" со стороны США на Турцию.

В октябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что банковские проблемы между Россией и Турцией решаются.