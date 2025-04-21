В ОАЭ искусственный интеллект будет писать законы

Власти Объединённых Арабских Эмиратов решили поручить искусственному интеллекту написание законов.

"Эта новая законодательная система, основанная на искусственном интеллекте, изменит то, как мы создаем законы, сделав процесс более быстрым и точным", - цитирует FT правителя Дубая и вице-президента ОАЭ шейха Мохаммада бен Рашид Аль Мактума.

В стране одобрено создание нового подразделения кабинета министров – Управления нормативной разведки – для надзора за законодательным продвижением искусственного интеллекта.