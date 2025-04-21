21 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Учителя отказываться от участия в проведении ЕГЭ за копейки

Во многих регионах России учителя отказываются принимать участие в организации и проведении ОГЭ и ЕГЭ, так как эта работа им практически не оплачивается.
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Накануне.RU еще в прошлом году писало, что первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила Минпросвещения РФ установить минимальную стоимость часа работы на ЕГЭ на уровне 500 рублей. Но ведомство это предложение проигнорировало, потому что никаких действий не последовало. И учителей принуждают участвовать в этом практически бесплатно. За день работы (!) в некоторых регионах платят издевательские 100-200 рублей или чуть больше. В Рособрнадзоре подчеркивают, что размер и порядок выплаты такой компенсации учителям устанавливают власти регионов и повлиять на это федеральный центр не может.

Как пишут "Известия", в региональном центре информатизации образования Республики Тыва признают, что из-за этого не хватает учителей, готовых работать на ОГЭ и ЕГЭ. По данным профсоюза "Учитель", который проанализировал официальные распоряжения об оплате на сайтах органов исполнительной власти всех российских регионов, меньше всего платят именно в Тыве — 20 рублей в час, то есть 120 рублей за шесть часов. В Алтайском крае это 125 рублей, но только тем педагогам, кто работает в аудитории во время экзамена. Те же, кто обеспечивает организацию входа участников экзамена в пункт его проведения, проверяет документы и т.п., получат 65 рублей в день. И это еще после повышения, до прошлого года было 50 рублей.

Чуть больше платят в Марий Эл, Татарстане, Адыгее. От 200 до 300 рублей за день работы можно получить в Дагестане, Алтае, Калмыкии, в Саратовской, Челябинской, Костромской, Тульской, Брянской, Амурской, Липецкой и Рязанской областях, на Чукотке. То есть в десятках регионов учителей вынуждает работать практически бесплатно. В самых щедрых регионах платят более 1000 рублей за день работы. Это имеет место, в Астраханской, Калужской, Волгоградской областях, Красноярском крае, Якутии, Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Формально участие в этом добровольное, но проблема в том, что учителей об этом просит директор школы, а значит, отказать очень трудно, признает зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Учителя подтверждают, что их просто ставят перед фактом, что они в такие-то дни заняты проведением ОГЭ и ЕГЭ, и они должны просто поставить свою подпись.

Теги: учителя, огэ, егэ, выплаты


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