Умер Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни, передает Reuters со ссылкой на Ватикан.

Франциск находился на Святом престоле с 2013-го года и был первым в истории понтификом из Нового света – он уроженец Аргентины.

В последние несколько недель здоровье Папы Римского резко ухудшилось, он переболел пневмонией, которой – в феврале – предшествовал бронхит. Сообщалось, что понтифик находился на ИВЛ.

Накануне в – Пасху – Франциск обратился к христианам с праздничной проповедью.

Ватикан под руководством Франциска принимал довольно активное участие в переговорном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта, у Папы даже есть специальный посланник по этому вопросу. Также Святой престол помогал посредничеством в вопросах обмена пленными.