Бывший муж по итогам развода остался должен основательнице Wildberries 217 миллионов

Стали известны результаты бракоразводного процесса Татьяны Ким (основательницы Wildberries) и Владислава Бакальчука.

Суд в Москве решил, что Бакальчук должен выплатить экс-супруге 217 млн руб., сообщила пресс-служба Wildberries и Russ.

Ким получила 1% в ООО "Вайлдберриз", которым владел Бакальчук. Теперь ее доля в компании составляет 100%. Также жене отошли полный контроль над ООО "Вайлдберриз банк" и деньгами на персональных счетах.

Мужу присудили квартиру в Люберцах, участок в Зарайске, две принадлежащие ему фирмы – "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", деньги на его персональных счетах.

Бакальчук ранее заявлял, что хочет получить 50-процентную долю в Wildberries.