Пентагон опроверг информацию о том, что Хегсет делился секретными данными в семейном чате

Пентагон опроверг информацию о том, что министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат, в котором состояли его родственники.

Ведомство утверждает, что информация в чате не была секретной. Также в заявлении говорится, что источником информации для статьи The New York Times стали рассказы экс-сотрудников, недовольных увольнением, пишет РИА Новости.

Ранее газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что глава Пентагона отправлял в чат в Signal секретные сведения об ударах по Йемену и что в этом чате якобы состояли жена, брат и адвокат Хегсета. По сведениям источников издания, данный чат был создан политиком в январе, до вступления в должность главы Пентагона.

В марте американские СМИ писали, что в Белом доме после сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену идут дискуссии о будущем помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.

Ранее стало известно, что главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в групповой чат администрации США для обсуждения ударов по йеменским хуситам.