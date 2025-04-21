Золото достигло исторического рекорда стоимости - $3400 за унцию

Золото бьет рекорды стоимости на мировых рынках. На утренних торгах в понедельник, 21 апреля, оно выросло в цене сразу на 1% и достигло рекордной стоимости в $3400 за унцию. Инвесторы продолжают скупать активы-"убежища" на фоне нестабильности мировой экономики и ослабления американской валюты.

Также, по мнению аналитиков, росту спроса на драгоценный металл способствовало заявление Дональда Трампа в его соцсети Truth Social. "Золотое правило переговоров и успеха: Тот, у кого есть золото, устанавливает правила. Спасибо!" – написал президент США 20 апреля. Интересно, что в 2013 году он уже писал это в соцсети X (заблокирована в России): "Золотое правило переговоров: тот, у кого есть золото, устанавливает правила".

Эксперты указывают, что с тех пор, в период с 2013 по 2023 год золотые резервы России увеличились с 1035 до 2333 тонн, Китая - с 1054 до 2235 тонн. Центральные банки в последнее время скупают золото в огромных количествах.

За последние 12 месяцев золото выросло на 41%, и различные факторы, по-видимому, поддержат этот тренд в ближайшем будущем.