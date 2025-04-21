Продажи Lada в апреле упадут на треть - производитель

Продажи Lada в России по итогам апреля, скорее всего, сократятся еще на треть в годовом выражении (как и в марте этого года), сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов.

По его словам, в апреле прошлого года удалось продать около 45 тыс. машин. "В этом году мы говорим о том, что дай бог в апреле достигнуть планки в 30 тыс. автомобилей", - цитирует Соколова ТАСС.

Снижение спроса динамичное, отмечает производитель. Причем на рынке в целом снижение продаж еще более драматичное – на 50%: "Если рынок "очистить" от "Автоваза", падение будет еще глубже - под 60% и более. Но дело не в процентах. Дело в том, что это уже создает определенные трудности в работе отечественного автопрома".