Митрополит Евгений высказался о мигрантах-радикалах, коррумпированных чиновниках и продажных судьях

21 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Митрополит Евгений высказался о мигрантах-радикалах, коррумпированных чиновниках и продажных судьях

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказался о радикально настроенных мигрантах, а также осудил тех, кто потакает им в ущерб местному населению. По его словам, не меньшую опасность, чем для христианства, они несут и для мирного традиционного российского ислама.

"В нашу страну беспрестанным многотысячным потоком едут люди, для которых Святая Русь Воскресшего Христа, имеющая многовековой опыт мирного сосуществования с народами разной веры – это пережиток и анахронизм. Наши законы, наш опыт бережного межрелигиозного сосуществования им чужд. Слишком многие из них едут не для того, чтобы жить с нами, а чтобы жить вместо нас", – сказал митрополит во время поздравления людей с Великой Пасхой.

По его словам, многочисленные радикально настроенные люди, что открыто презирают российские и православные традиции, представляют "огромное испытание на крепость" всего русского народа. Те же, в чьих руках сосредоточена власть, из личных побуждений, не встают на сторону своего же населения.

"Коррумпированные чиновники раздают им паспорта, продажные судьи вместо того, чтобы справедливо наказывать радикалов, наказывают тех, кто им противостоит. Доходит до того, что избиениям со стороны осмелевших гостей подвергаются наши раненные воины, возвращающиеся на лечение домой", – отметил владыка.

Ранее мы писали про сотрудника ВУЗа, который получил взятку за помощь иностранному гражданину в сдаче комплексного экзамена. В результате проверки было возбуждено уголовное дело. В этом месяце екатеринбургский суд также отправил в колонию бывшую полицейскую, занимавшуюся организацией незаконной миграции.

Мы также рассказывали про дело о нападении на журналистов местной телекомпании в Екатеринбурге иностранным гражданином и издевательствах школьника-мигранта над одноклассницей в Нижних Сергах. Накануне стало известно о еще одном инциденте в уральской столице - мужчина неславянской внешности преследует детей, проявляет агрессию и высказывает угрозы в их адрес. Несмотря на попытки родителей достучаться до компетентных органов, проверка была организована только после того, как через местные паблики информация дошла до главы СК России Александра Бастрыкина.

Теги: Екатеринбург, митрополит Евгений, мигрант, чиновник, христианство, ислам


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети