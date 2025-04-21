Митрополит Евгений высказался о мигрантах-радикалах, коррумпированных чиновниках и продажных судьях

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказался о радикально настроенных мигрантах, а также осудил тех, кто потакает им в ущерб местному населению. По его словам, не меньшую опасность, чем для христианства, они несут и для мирного традиционного российского ислама.

"В нашу страну беспрестанным многотысячным потоком едут люди, для которых Святая Русь Воскресшего Христа, имеющая многовековой опыт мирного сосуществования с народами разной веры – это пережиток и анахронизм. Наши законы, наш опыт бережного межрелигиозного сосуществования им чужд. Слишком многие из них едут не для того, чтобы жить с нами, а чтобы жить вместо нас", – сказал митрополит во время поздравления людей с Великой Пасхой.

По его словам, многочисленные радикально настроенные люди, что открыто презирают российские и православные традиции, представляют "огромное испытание на крепость" всего русского народа. Те же, в чьих руках сосредоточена власть, из личных побуждений, не встают на сторону своего же населения.

"Коррумпированные чиновники раздают им паспорта, продажные судьи вместо того, чтобы справедливо наказывать радикалов, наказывают тех, кто им противостоит. Доходит до того, что избиениям со стороны осмелевших гостей подвергаются наши раненные воины, возвращающиеся на лечение домой", – отметил владыка.

Ранее мы писали про сотрудника ВУЗа, который получил взятку за помощь иностранному гражданину в сдаче комплексного экзамена. В результате проверки было возбуждено уголовное дело. В этом месяце екатеринбургский суд также отправил в колонию бывшую полицейскую, занимавшуюся организацией незаконной миграции.

Мы также рассказывали про дело о нападении на журналистов местной телекомпании в Екатеринбурге иностранным гражданином и издевательствах школьника-мигранта над одноклассницей в Нижних Сергах. Накануне стало известно о еще одном инциденте в уральской столице - мужчина неславянской внешности преследует детей, проявляет агрессию и высказывает угрозы в их адрес. Несмотря на попытки родителей достучаться до компетентных органов, проверка была организована только после того, как через местные паблики информация дошла до главы СК России Александра Бастрыкина.