Средний курс доллара в 2026 году превысит 100 рублей - Минэк

В этом году средневзвешенный курс доллара составит 94,3 руб., считают аналитики Минэкономразвития России. Это данные из свежего прогноза министерства, представленного правительству. В сентябрьской версии прогноза министерство оценивало курс доллара в 96,5 руб.

В 2026 году Минэк ожидает от доллара подорожания – до 100,2 руб. за доллар, пишут "Ведомости". При этом в ведомстве подчеркнули, что отклонения от этого прогнозного показателя (как в ту, так и в другую сторону) могут быть значительными.

В обновленном прогнозе министерства обозначены и другие макроэкономические показатели. Торговый баланс сократится до $86,8 млрд, экспорт будет снижаться, импорт – расти.