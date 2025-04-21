Несколько тысяч потенциальных абитуриентов посетили профориентационные мероприятия ТМК

Свыше 2,7 тыс. школьников и их родителей ознакомились с презентациями образовательных программ, а также посетили экскурсии в цеха предприятий Трубной металлургической компании (ТМК) в четырех регионах России.

Речь идет о профориентационных мероприятиях в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба ТМК.

Так, старшеклассники смогли погрузиться в реальную атмосферу производства и познакомиться с отраслевой спецификой. Будущие специалисты узнали о карьерных перспективах и корпоративной культуре компании, а их родителям продемонстрировали материально-техническую базу колледжей-партнеров.

По словам заместителя генерального директора ТМК по управлению персоналом Елены Позолотиной, программы "Профессионалитета" максимально адаптированы под потребности работодателей, а срок обучения сокращен за счет увеличения объемов практической подготовки.