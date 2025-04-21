До главы СКР дошла история о мигранте, угрожающем детям в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации об иностранном гражданине из Екатеринбурга и его противоправных действиях в отношении местных детей.

Ранее в одном из местных Telegram-каналов сообщалось о мужчине неславянской внешности, который преследует детей, проявляет агрессию и высказывает угрозы в их адрес. Место проживания иностранца известно, родители также обращались в компетентные органы, однако никаких мер реагирования так предпринято и не было.

"В СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - говорится в сообщении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.