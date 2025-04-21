Трамп ждет подписания перемирия между Москвой и Киевом на этой неделе

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Москва и Киев подпишут соглашение о прекращении огня на этой неделе. Об этом он написал в своей социальной сети. Он посулил обеим сторонам экономические выгоды от сделки.

"Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", - заявил Трамп.

На прошлой неделе обе стороны конфликта поддержали идею о пасхальном перемирии, но по итогам обменялись обвинениями в нарушении режима.

Ранее сообщалось, что российская сторона попросила Вашингтон в рамках сделки по перемирию разрешить закупку самолетов Boeing для российских авиакомпаний на российские же средства, замороженные на американских счетах.