21 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Названы регионы с самой низкой оплатой учителям за ЕГЭ и ОГЭ

Учителя в некоторых регионах России отказываются принимать участие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) — это экзамены для девятиклассников (ОГЭ) и одиннадцатиклассников (ЕГЭ).

Как сообщили профсоюзы педагогов и власти регионов, причина заключается в низкой оплате такого труда. В 17 субъектах она составляет 120–300 руб. за полный рабочий день в аудитории, вне ее компенсация может быть меньше.

Меньше всего в стране платит педагогам Республика Тыва - 120 руб. за день работы в аудитории и вне ее. Чуть больше за работу в аудитории платят в Алтайском крае — 125 руб. за день, а за работу вне ее сумма составит 65 руб.

Для сравнения, в Москве за работу в аудитории платят 1400 руб., в Санкт-Петербурге — 1763, в Хабаровском крае — 1868, в Иркутской области — 1900, в Камчатском крае — 2155 руб.

Оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова сказала, что многие учителя готовы отказаться от работы, но вынуждены идти на пункт проведения экзаменов, опасаясь административного давления.

Зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко отметил, что педагогам трудно отказать, когда руководитель организации просит участвовать в этом мероприятии.

Рособрнадзор заявил, что не уполномочен устанавливать размер и порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, а также контролировать исполнение нормативных правовых актов, определяющих размер и порядок выплаты, сообщают "Известия".

Теги: образование, учителя, ЕГЭ, ОГЭ


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