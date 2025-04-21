В России могут компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха

В России могут компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 21 апреля вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым и лидером партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым. В пояснительной записке к документу сказано, что инициатива направлена на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии. По словам Миронова, государство должно компенсировать 50% от стоимости детского и семейного отдыха, и предлагает ввести дополнительную программу поддержки россиян, учитывая высокие цены на путевки и туры по стране.

Парламентарий указал, что в последние годы в России наблюдается рост количества многодетных семей. В 2023 году их было 2,4 млн, а в 2025 году стало 2,65 млн. В них воспитывается почти 8 млн детей, и к числу малоимущих относится каждая третья семья, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России хостелы в популярных для отдыха местах не тянут туристический налог, действующий в стране с 1 января. Из-за него самые дешевые варианты размещения в востребованных туристических локациях подорожали на 10%.