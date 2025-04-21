Минэкономразвития прогнозирует безработицу в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год

Министерство экономического развития России ожидает безработицу в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год.

Ведомство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. Отмечается, что на рынке труда наметилось некоторое снижение напряженности, снижается острая потребность в дополнительных кадрах. При том, что в общероссийской базе вакансий и резюме "Работа России" количество вакансий достаточно высоко, от пиковых уровней середины прошлого года снижение заметно, сообщает РИА "Новости".

Ранее Банк России заявил, что в текущем году уровень безработицы поднимется с 2,3% до 2,6%. Рост может случиться впервые с пандемийного 2020 года, когда показатель поднялся до 5,9%.