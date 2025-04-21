В Госдуме обвинили Киев в саботаже пасхального перемирия

Украина целенаправленно саботировала пасхальное перемирие.

Как заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, Киев заинтересован в продолжении военного конфликта. По его словам, без конфликта не будет президента Украины Владимира Зеленского.

"Он это понимает, поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней украинского народа", - указал парламентарий.

"Договариваться с Зеленским бесполезно: его слова и заверения не имеют никакого веса", - отметил Шеремет.

МИД России заявил, что Киев не соблюдал пасхальное перемирие. Украина продолжала удары.