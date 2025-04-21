Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в 2025 году

Министерство экономического развития России повысило прогноз инфляции на 2025 год до 7,6% с 4,5%.

Ведомство ждет ее замедления в следующем году. Министерство внесло в кабмин РФ проект сценарных условий социально-экономического развития на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Как ожидается, в следующем году инфляция замедлится до 4% и будет оставаться на этом уровне в 2027-2028 годах.

Эксперты говорят, что высокая процентная ставка уже вызвала серьезная замедление российской экономики, кредитование охладилось, в таких секторах как рыночная ипотека ставки и вовсе стали практически заградительными. Тем не менее, инфляция не показывает устойчивого тренда на снижение, а значит ЦБ продолжит с ней бороться поддержанием высоких ставок.