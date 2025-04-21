Россельхознадзор проверит эквадорских производителей бананов

Эксперты Россельхознадзора проверят производителей бананов в Эквадоре.

Это произойдет в ближайшие дни, сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов Ричард Саласар. Российское ведомство проверит процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта фруктов в Россию. Россельхознадзор также включил в проверку вопросы, касающиеся пестицидов. Саласар указал, что поставки подвергаются усиленному контролю со стороны эквадорских производителей и экспортеров. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, специальной обработке контейнеров и так далее.

Ранее правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, с тем, чтобы российское ведомство пересмотрело ограничение на импорт эквадорских бананов из-за найденной в них мухи-горбатки. Эквадорские бананы в России могут подорожать на 30-40%.