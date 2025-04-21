Представитель Украины в ООН назвал шаги для перемирия к 2029 году

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник разместил в издании Die Welt обращение к лидеру немецкого консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, возможному новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу с предложениями для достижения перемирия на Украине к 2029 году.

Дипломат предложил Берлину принять решение о финансировании поставок вооружений Украине в размере не менее 0,5% ВВП и добиться такого же на уровне Европейского союза и G7. Он считает, что сразу после начала работы нового правительства ФРГ необходимо объявить о поставках Киеву 150 крылатых ракет Taurus и передать 30% истребителей и вертолетов из запасов страны, а также других систем вооружений.

Германии также предлагается принять решение о конфискации замороженных активов России, гарантиях безопасности Украины и принятии страны в Евросоюз и НАТО к 2029 году.

Ранее Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, он пойдет на этот шаг только при согласовании с европейскими партнерами.