21 Апреля 2025
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Фото: Alf van Beem / Wikimedia

Представитель Украины в ООН назвал шаги для перемирия к 2029 году

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник разместил в издании Die Welt обращение к лидеру немецкого консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, возможному новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу с предложениями для достижения перемирия на Украине к 2029 году.

Дипломат предложил Берлину принять решение о финансировании поставок вооружений Украине в размере не менее 0,5% ВВП и добиться такого же на уровне Европейского союза и G7. Он считает, что сразу после начала работы нового правительства ФРГ необходимо объявить о поставках Киеву 150 крылатых ракет Taurus и передать 30% истребителей и вертолетов из запасов страны, а также других систем вооружений.

Германии также предлагается принять решение о конфискации замороженных активов России, гарантиях безопасности Украины и принятии страны в Евросоюз и НАТО к 2029 году.

Ранее Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, он пойдет на этот шаг только при согласовании с европейскими партнерами.

Теги: Украина, ООН, Германия


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Ранее 14.04.2025 10:16 Мск Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине

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