21 Апреля 2025
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Фото: Накануне.ru

"Коммерсантъ": для самолетов "Ил" поставляли дешевые китайские инструменты под видом европейских

Крупную аферу по поставке контрафактных инструментов для изготовления запчастей на самолеты "Ил" раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России. В Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) под видом европейского несколько лет поступал китайский инструмент, который закупался в Китае "по цене цветного лома на вес". Разницу поставщики делили с одним из руководителей службы закупок ВАСО и клали себе в карман. При обысках у четверых фигурантов изъяли более 50 млн руб. наличными и целый автопарк премиальных машин, включая Tesla, пишет "Коммерсантъ".

Как выяснилось в ходе проверок, проведенных подразделениями ФСБ и МВД, в 2021 году между ПАО "Ил" (входит в ОАК) и столичной компанией ООО "Бамгрупп" был заключен договор на поставку по мере надобности "металлорежущего инструмента" французской фирмы Tivoly (фрезы, сверла и т. д.), необходимых для изготовления авиадеталей.

После введения антироссийских санкций руководство "Бамгрупп" стало поставлять на ВАСО вместо качественных европейских инструментов дешевые китайские, но под видом и с маркировкой фирмы Tivoly.

В итоге металлорежущие инструменты иногда выходили из строя после нескольких минут работы и могли повредить обрабатываемую запчасть или ее составляющие, пишет издание. Обман раскрыли во время внутренней проверки при очередной поставке инструмента. В ОАК рассказали газете, что было выявлено несоответствие заявленной в договоре поставки "определенной номенклатуры расходных материалов для ряда станков зарубежного производства".

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере; до десяти лет лишения свободы). В материалах дела фигурирует предварительная сумма ущерба более чем на 1 млн руб., однако, как рассказали близкие к следствию источники "Ъ" в ПАО "Ил", которое считает себя потерпевшей стороной, реальный ущерб может исчисляться десятками, если не сотнями миллионов рублей.

В ходе совместной операции ФСБ и МВД были задержаны гендиректор "Бамгрупп" Алексей Богатырев, начальник отдела инструмента компании Денис Войнов, гендиректор и учредитель связанной с ООО фирмы "Эквитул" Станислав Мартынов, а также отвечавший за приемку "металлорежущего инструмента" начальник управления вспомогательных закупок ВАСО Владимир Спицын.

При обысках у них нашли более 50 млн руб. наличными, а также изъяли "целый автопарк" машин премиальных марок, включая Porsche, BMW и электромобили Tesla. Фигуранты дают признательные показания, двое выразили готовность заключить досудебные соглашения о сотрудничестве, а один не исключил подачу ходатайства об отправке в зону военной операции на Украине, пишет "Ъ".

Теги: афера, поставки, инструменты, самолеты


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