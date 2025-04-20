Песков: Путин не планирует продлевать пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие истечет в ближайшую полночь, команд по его продлению президент РФ Владимир Путин не давал, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Перемирие действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля - суммарно 30 часов.

"Иных команд не было", - ответил Песков на вопрос, истечет ли перемирие в ночь на 21 апреля или может быть продлено.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на срок с 18:00 19 апреля до 00:00 часов 21 апреля. На этот период Путин распорядился остановить все боевые действия.

Минобороны РФ обвинило ВСУ в нарушении объявленного пасхального перемирия. Как заявили в ведомстве, армия Украины 444 раза обстреляла позиции российских войск и нанесла 900 ударов БПЛА.