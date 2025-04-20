Экс-депутата Курской областной думы задержали по делу о хищении

Задержан бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает ТАСС со ссылкой источники в силовых структурах.

"Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В понедельник следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства. Сейчас с экс-депутатом проводят следственные действия в Москве.

Ранее Васильев дал показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, арестованных по делу о хищении более 1 млрд рублей.

19 апреля депутаты Курской областной думы на внеочередном заседании прекратили полномочия депутата Максима Васильева. Основанием для прекращения полномочий стало его письменное заявление.

16 апреля стало известно о задержании экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки миллиардов рублей из госбюджета.