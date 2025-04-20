Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины после объявления пасхального перемирия 444 раза обстреляли позиции армии России и нанесли 900 ударов БПЛА, заявили в Минобороны РФ.

Как утверждают в ведомстве, ВСУ атаковали российские позиции в районах сел Сухая Балка и Богатырь. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов. В Минобороны заявили, что атаки были отбиты.

Все группировки российских войск, как заявили в военном ведомстве, с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В Минобороны также отчитались, что до пасхального перемирия российская армия взяла под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР.

Ранее Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на срок с 18:00 19 апреля до 00:00 часов 21 апреля. На этот период Путин распорядился остановить все боевые действия.