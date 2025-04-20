Глава МИД Эстонии рассказал о рисках для ЕС в случае разморозки российских активов

Разморозка Евросоюзом €210 млрд российских активов заставит Европу расплачиваться по выданным Киеву кредитам. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Financial Times.

Выдавая в прошлом году кредит Украине на сумму €50 млрд, Евросоюз и страны G7 использовали прибыль, полученную от замороженных активов по всему миру в размере около €260 млрд, напоминает FT.

Глава МИД Эстонии заявил, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добьется разблокировки российских активов, то Будапешт заставит европейских налогоплательщиков еще больше платить за поддержку Украины.

Ожидается, что Орбан примет "еще более жесткий подход" в отношении продления санкций против Москвы, срок действия которых истекает в июле, пишет издание.

Венгерский премьер уже не раз угрожал заблокировать продление санкций, напомнил Цахкна. Если такое решение все-таки примут, то оно оставит правительства стран G7 и ЕС "на крючке" из-за многомиллиардных кредитов Киеву, обеспеченных российскими активами. Эстонский министр также добавил, что при разморозке средств ЕС и США понесут ответственность за €20 млрд из всей суммы кредита Киеву, а остальное ляжет на плечи других членов G7.

Цахкна указал на то, что активы Центрального банка будут переданы России "в качестве награды", чего нельзя допустить.

Эстония выступает за то, чтобы страны G7 конфисковали российские активы, а не оставили их под санкциями. Против такого шага выступают некоторые страны ЕС и G7, в частности Бельгия, поскольку это может "нарушить международное право и подорвать веру в евро", говорится в статье. Кроме того, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем убежден, что сохранить замороженные российские активы стоит в качестве рычага во время мирных переговоров.

В конечном итоге, уверен Цахкна, решение по поводу санкций и замороженных активов зависит от мирных переговоров при посредничестве США.