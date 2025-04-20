Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба Кремля.

В своем обращении глава государства сказал о значимости Пасхи как символа любви, надежды, веры в добро и справедливость, а также указал на объединяющую роль праздника для всего общества.

"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов", — сказал президент.

По словам Путина, Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют значимую и вдохновляющую роль в воспитании молодого поколения и поддержании традиционных семейных ценностей. Особого признания заслуживают религиозные организации, которые помогают защитникам Отечества и их семьям, а также проводят патриотические, благотворительные и просветительские проекты.

Помимо этого, в ночь на 20 апреля Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.