В Екатеринбурге объявили карантин по бешенству

В Екатеринбурге до 6 июня введен карантин по бешенству животных из-за обнаружения этого вируса у кота. Распоряжение об огрничениях подписал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

В связи с выявлением случая бешенства у кота в Екатеринбурге, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного для человека и животных заболевания, установить на территории города Екатеринбурга карантин по бешенству животных до 6 июня, следует из документа, опубликованного на сайте администрации.

Очагом заражения оказался участок в районе коттеджного поселка "Лесные Тропы", который находится недалеко от поселка Горный Щит. Территория в пределах одного километра от места, где нашли больное бешенством животное, признана санитарной.

Документом запрещается: лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними лицами, ввозить и вывозить восприимчивых животных, проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлавливать диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.